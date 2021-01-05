МДМА и марихуана в почтовых отправлениях. Расследование дела о наркотиках в посылках завершено, фигурантов ожидает суд. Как сообщают минские таможенники, они пресекли канал поставки наркотиков. Первая посылка с психотропом следовала из Нидерландов в Гомель. Позже было обнаружено и второе отправление, но уже с марихуаной. Адресат - одна и та же девушка. 21-летнюю барышню задержали вместе 20-летним юношей. Дома у одного из подозреваемых были найдены 4 свертка с МДМА и 6 марок с ЛСД.