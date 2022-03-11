Расследование изнасилования с особой жестокостью завершено в Витебске

В Витебске завершено расследование изнасилования и убийства с особой жестокостью. По данным следствия, ночью 20 ноября 2021 года 32-летний мужчина на улице познакомился с женщиной. Вместе они отправились в магазин за алкоголем, а затем пили в подъезде жилого дома. Воспользовавшись тем, что новая знакомая находилась в беспомощном состоянии, мужчина избил и изнасиловал жертву, затем поджег на ней одежду и скрылся с места происшествия.



Вечером того же дня тело погибшей обнаружили жильцы дома и позвонили в правоохранительные органы. Через два дня подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками милиции. По результатам расследования, 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Среди них убийство и изнасилование.