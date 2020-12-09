Расследование смертельного ДТП в Лепельском районе

Витебские следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Лепельском районе, где погиб пассажир. По данным СК, в ночь с 27 на 28 июня 2020 года 24-летний водитель, будучи пьяным, ехал на авто Fiat в деревне Заслоново Лепельского района. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В результате ДТП 26-летнему пассажир получил травмы от которых скончался на месте. Проезжавший мимо мужчина увидел аварию и позвонил в скорую.

Парню предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".