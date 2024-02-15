3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Разбойное нападение на пенсионерку в Зельвенском районе раскрыто - СК
Разбойное нападение на пенсионерку в Зельвенском районе - раскрыто. Об этом заявили в СК. Подозреваемые задержаны.
По данным следствия, 12 февраля двое мужчин ворвались в дом к 86-летней женщине в деревне Острово. Они требовали деньги и угрожали хозяйке. Когда пенсионерка сообщила, что сбережений у нее нет, один из злоумышленников стал душить женщину. Второй тем временем продолжил поиски денег, не обнаружив их, он схватил нож и приставил к горлу жертвы.
Пенсионерку спасла ее собака, фигуранты услышали лай на улице и испугались, что кто-то идет в дом, тогда просто сбежали с пустыми руками.
Возбуждено уголовное дело за разбой. Также в СК сообщили, что следствие будет ходатайствовать о применении к фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Разбирательства по делу продолжаются, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Другие новости проекта:
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ