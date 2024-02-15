Разбойное нападение на пенсионерку в Зельвенском районе раскрыто - СК

Разбойное нападение на пенсионерку в Зельвенском районе - раскрыто. Об этом заявили в СК. Подозреваемые задержаны.

По данным следствия, 12 февраля двое мужчин ворвались в дом к 86-летней женщине в деревне Острово. Они требовали деньги и угрожали хозяйке. Когда пенсионерка сообщила, что сбережений у нее нет, один из злоумышленников стал душить женщину. Второй тем временем продолжил поиски денег, не обнаружив их, он схватил нож и приставил к горлу жертвы.

Пенсионерку спасла ее собака, фигуранты услышали лай на улице и испугались, что кто-то идет в дом, тогда просто сбежали с пустыми руками.

Возбуждено уголовное дело за разбой. Также в СК сообщили, что следствие будет ходатайствовать о применении к фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Разбирательства по делу продолжаются, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.