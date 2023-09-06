Разбойное нападение на таксиста совершено в Минске

За разбойное нападение на таксиста по горячим следам задержан минчанин. Извозчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что не него напал клиент. Водитель смог выйти из авто и вызвать милицию. Нападавший также вышел из салона и хотел скрыться, но был оперативно задержан прибывшими милиционерами.