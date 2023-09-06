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Разбойное нападение на таксиста совершено в Минске

За разбойное нападение на таксиста по горячим следам задержан минчанин. Извозчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что не него напал клиент. Водитель смог выйти из авто и вызвать милицию. Нападавший также вышел из салона и хотел скрыться, но был оперативно задержан прибывшими милиционерами.

Со слов 50-летнего фигуранта, причиной нападения стало состояние сильного алкогольного опьянения. Задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался, является индивидуальным предпринимателем. Возбуждено уголовное дело за разбой.

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