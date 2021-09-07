Следователи разбираются в обстоятельствах убийства в Чашникском районе, где разговор двух мужчин закончился выстрелом из охотничьего ружья. 48-летний минчанин задержан, его оппонент скончался в машине скорой по дороге в больницу. По информации следствия, утром 4 сентября на линию 102 поступило сообщение от мужчины, который сообщил о том, что убил человека. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Оказалось, что во время общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в приятеля. Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу, пытались помочь. Задержали стрелявшего на своей даче после звонка в милицию. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, гладкоствольное охотничье ружье изъято.