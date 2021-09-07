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Разговор двух мужчин закончился выстрелом из охотничьего ружья

Следователи разбираются в обстоятельствах убийства в Чашникском районе, где разговор двух мужчин закончился выстрелом из охотничьего ружья. 48-летний минчанин задержан, его оппонент скончался в машине скорой по дороге в больницу. По информации следствия, утром 4 сентября на линию 102 поступило сообщение от мужчины, который сообщил о том, что убил человека. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Оказалось, что во время общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в приятеля. Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу, пытались помочь. Задержали стрелявшего на своей даче после звонка в милицию. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, гладкоствольное охотничье ружье изъято.

Установлено, что подозреваемый ранее судим не был, работает слесарем-сантехником на одном из предприятий Минска, женат, воспитывает четырех детей (двое из которых несовершеннолетние). Он является охотником и имеет разрешение на хранение охотничьего оружия. В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 ("Убийство") Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он допрошен. С ним проводятся необходимые следственные действия. Мотив совершения преступления устанавливается.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области

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