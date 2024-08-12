Разъяренный бык забодал насмерть хозяина

Эксперты на теле погибшего обнаружили ссадины и кровоподтеки, многочисленные разрывы одежды, а на земле - следы копыт животного.

По результатам экспертизы установлено, что причиной смерти пострадавшего стал тупая сочетанная травма грудной клетки, живота, конечностей с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов. Как именно произошла эта трагедия, не сообщается. Но судя по описанной картине, животное неожиданно набросилось на мужчину, тот не успел убежать.