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Разъяренный бык забодал насмерть хозяина
Трагедия произошла в Дубровенском районе.Разъяренный бык забодал насмерть хозяина
Эксперты на теле погибшего обнаружили ссадины и кровоподтеки, многочисленные разрывы одежды, а на земле - следы копыт животного.
По результатам экспертизы установлено, что причиной смерти пострадавшего стал тупая сочетанная травма грудной клетки, живота, конечностей с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов. Как именно произошла эта трагедия, не сообщается. Но судя по описанной картине, животное неожиданно набросилось на мужчину, тот не успел убежать.
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