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Разыскивается мужчина, который пытался снять деньги с чужой банковской карты в Молодечно

Сотрудники уголовного розыска Молодечно ищут мужчину, который пытался снять деньги с чужой банковской карты. 54-летняя местная жительница обратилась в милицию после того, как на телефон ей стали поступать СМС о попытках обналичить деньги, саму карту у себя она не нашла.

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