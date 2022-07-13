Разыскивается мужчина, который пытался снять деньги с чужой банковской карты в Молодечно

Сотрудники уголовного розыска Молодечно ищут мужчину, который пытался снять деньги с чужой банковской карты. 54-летняя местная жительница обратилась в милицию после того, как на телефон ей стали поступать СМС о попытках обналичить деньги, саму карту у себя она не нашла.