Разыскивается водитель, который скрылся с места аварии на МКАД

В ГАИ опубликовали момент ДТП, которое произошлов воскресенье на МКАД. В аварии поучаствовали три автомобиля. Инцидент произошел вечером на кольцевой. На видео попал момент, когда грузовой Iveco делает резкий маневр в третью полосу и подрезаетRenault.



В Госавтоинспекции полагают, что к аварии может быть причастен еще один автомобиль, который скрылся с места аварии. Если вы располагаете какой-либо информацией по данному факту, просьба позвонить по телефонам /033/ 606 65 50 или /017/ 239 30 21. Конфиденциальность гарантируется.

