3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Разжигал мангал и сжег несколько домов, возгорание в центре гигиены и эпидемиологии - обзор ЧП
Витебская обл.
Проливной ливень и шквалистый ветер задал работы витебским спасателям - они ликвидировали последствия непогоды. В результате прохождения грозового фронта в семи районах на севере страны убирали свыше полусотни поваленных на проезжую часть деревьев. Одно из них травмировало 27-летнего мужчину. Ветер повредил 20 жилых домов. В шести районах области наблюдались перебои со светом.
Минск
Возгорание в центре гигиены и эпидемиологии. Этим утром минские спасатели получили сообщение о ЧП в одном из кабинетов центра. До прибытия подразделений персонал самостоятельно потушил пожар и организовал эвакуацию ста человек. Пострадавших нет, причины ЧП пока неизвестны.
Могилев
Разжигал мангал, сжег несколько домов… Это кадры тушения в Могилеве. На Учебный переулок спасатели направили сразу 6 пожарный автоцистерн. Огонь перекинулся на соседние строения, что значительно усложнило тушение. Оказалось, что хозяин одной из квартир частного дома разжигал во дворе мангал, и оставил его без присмотра. В результате пожара пострадавших нет. Пламя уничтожило жилой дом и повредило 4 строения.
Жилая квартира горела в Могилеве. О сильном задымлении в одном из жилых домов на проспекте Шмидта сообщил прохожий. На момент пожара жильцов не было. Почему воспламенилась кровать в пустой квартире - на этот вопрос должны ответить специалисты. В комнате уничтожен матрас, повреждено имущество и отделка. Пострадавших нет.
Еще одно ЧП в Могилеве. Минувшим вечером спасатели выезжали на тушение гаража. Предположительно причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Хозяин бокса сжигал мусор, проигнорировав требования противопожарной безопасности.
Горецкий р-н
Возгорание в сенажной яме произошло в Горецком районе. Само строение - площадью почти в 1500 м². Огонь уничтожил укрывной слой соломы. Причину ЧП еще предстоит установить.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов