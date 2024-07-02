Разжигал мангал и сжег несколько домов, возгорание в центре гигиены и эпидемиологии - обзор ЧП

Витебская обл.

Проливной ливень и шквалистый ветер задал работы витебским спасателям - они ликвидировали последствия непогоды. В результате прохождения грозового фронта в семи районах на севере страны убирали свыше полусотни поваленных на проезжую часть деревьев. Одно из них травмировало 27-летнего мужчину. Ветер повредил 20 жилых домов. В шести районах области наблюдались перебои со светом.

Минск

Возгорание в центре гигиены и эпидемиологии. Этим утром минские спасатели получили сообщение о ЧП в одном из кабинетов центра. До прибытия подразделений персонал самостоятельно потушил пожар и организовал эвакуацию ста человек. Пострадавших нет, причины ЧП пока неизвестны.

Могилев

Разжигал мангал, сжег несколько домов… Это кадры тушения в Могилеве. На Учебный переулок спасатели направили сразу 6 пожарный автоцистерн. Огонь перекинулся на соседние строения, что значительно усложнило тушение. Оказалось, что хозяин одной из квартир частного дома разжигал во дворе мангал, и оставил его без присмотра. В результате пожара пострадавших нет. Пламя уничтожило жилой дом и повредило 4 строения.

Жилая квартира горела в Могилеве. О сильном задымлении в одном из жилых домов на проспекте Шмидта сообщил прохожий. На момент пожара жильцов не было. Почему воспламенилась кровать в пустой квартире - на этот вопрос должны ответить специалисты. В комнате уничтожен матрас, повреждено имущество и отделка. Пострадавших нет.

Еще одно ЧП в Могилеве. Минувшим вечером спасатели выезжали на тушение гаража. Предположительно причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Хозяин бокса сжигал мусор, проигнорировав требования противопожарной безопасности.

Горецкий р-н