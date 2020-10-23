Регулировал рамы на балконе и сорвался с 8 этажа

Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая в Бресте. По данным ведомства, 31-летний местный житель стоял на оконной раме, но в какой-то момент потерял равновесие и выпал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится проверка, также назначена судебно-медицинская экспертиза.