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Регулировал рамы на балконе и сорвался с 8 этажа

Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая в Бресте. По данным ведомства, 31-летний местный житель стоял на оконной раме, но в какой-то момент потерял равновесие и выпал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится проверка, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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