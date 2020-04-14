Ремонт машины закончился еще большими повреждениями

Жительница Сморгони отдала авто местному Кулибину, а тот катался на ней пьяным. Инцидент произошел еще в конце марта. Женщина попросила знакомого отремонтировать ее Toyota - удалить коррозию и заменить лобовое стекло. Последствиями ремонта уже занялись следователи. Было установлено, что однажды в гости к подозреваемому пришел знакомый, они выпивали в салоне той самой Toyota. Во время застолья мастер предложил на ней покататься и спустя несколько часов пьяной езды припарковал транспорт в другом гараже.





