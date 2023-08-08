Решил проверить еще одно грибное место, а спустя 4 часа позвонил спасателям о помощи, сгорел частный дом, человек погиб на пожаре - ЧП дайджест

Глусский р-н

Один человек погиб на пожаре в Глусском районе. Ранним утром произошло возгорание частного дома. В задымленной постройке спасатели на полу одной из комнат обнаружили бездыханное тело хозяина. 41-летний мужчина проживал один. Предполагаемая причина трагедии - непотушенная сигарета.

Слуцкий р-н

Проливной дождь не стал защитой от пожара. В Слуцком районе сгорел частный дом. Огонь повредил крышу и уничтожил веранду и все имущество внутри. Причину ЧП только предстоит установить специалистам.

Горецкий р-н

За сутки в Могилевской области потерялись два грибника. В Горецком районе 84-летний пенсионер, выйдя из леса, решил проверить еще одно грибное место, а спустя 4 часа позвонил спасателям о помощи.

Осиповичский р-н

В Осиповичском районе в лесу заблудилась 83-летняя пенсионерка. Тревогу забили родственники. Бабушка ушла в лес за ягодами утром, днем началась гроза, а телефон был недоступен. Связь появилась лишь вечером, тогда же ее нашли в болоте по щиколотку в воде.

США

Токсичные химические вещества до сих пор находятся в воздухе – власти 0,5 млн. Альбукерке в штате Нью-Мексико по-прежнему не рекомендуют горожанам много времени проводить на улице. В минувшее воскресенье на заводе по переработке пластика вспыхнул крупный пожар. Точная причина возгорания неизвестна. В местной пожарной службе заявили, что первый вызов поступил о воспламенении автомобиля на складе, и, судя по всему, огонь перекинулся на соседние постройки. Впрочем, следователи отрабатывают и другие версии ЧП.

Португалия

Лесные пожары продолжают бушевать в Европе. В Португалии свыше 20 человек пострадали в результате возгораний в экосистемах, около 2000 эвакуированы. На Пиринейском полуострове стоит аномальная жара, в регионе ожидается повышение температуры до 44 градусов.

Кипр