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Решил заработать на криптовалюте за чужой счет - в СК рассказали подробности кражи
В СК рассказали подробности кражи в особо крупном размере - на 130 тысяч рублей. 31-летний минчанин в середине декабря 2021 года на официальном аккаунте в Instagram одной столичной фирмы прочитал хорошую для себя новость. Эта компания, которая специализируется на продаже и сборке компьютерного оборудования, в том числе и майнинг-ферм, получила новую партию комплектующих. Зная адрес офиса, мужчина поехал и провел рекогносцировку на местности. А спустя месяц одолжил у друга машину и отправился на дело.
Он рассказал, что давно занимается майнингом криптовалюты и сейчас ему было необходимо новое оборудование. Известно, что мужчина ранее судим за совершение краж, неоднократно привлекался к административной ответственности (в большинстве случаев за мелкое хищение) и являлся индивидуальным предпринимателем. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
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