Решил заработать на криптовалюте за чужой счет - в СК рассказали подробности кражи

В СК рассказали подробности кражи в особо крупном размере - на 130 тысяч рублей. 31-летний минчанин в середине декабря 2021 года на официальном аккаунте в Instagram одной столичной фирмы прочитал хорошую для себя новость. Эта компания, которая специализируется на продаже и сборке компьютерного оборудования, в том числе и майнинг-ферм, получила новую партию комплектующих. Зная адрес офиса, мужчина поехал и провел рекогносцировку на местности. А спустя месяц одолжил у друга машину и отправился на дело.