Рискованная встреча ленивца и анаконды - пользователи интернета обсуждают видеоролик

Настолько ленивый, что даже не захотел обходить анаконду или просто дружелюбный. Видеоролик с участием ленивца и гигантской змеи активно обсуждают пользователи всемирной сети. На записи видно, как неторопливый зверек, прогуливаясь по джунглям, шагает прямо на встречу анаконде. Благо, опасной змее тоже, видимо, было лень атаковать оппонента, поэтому случайное рандеву прошло без инцидентов. Может это просто встреча двух приятелей.