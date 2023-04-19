3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Родной брат насиловал несовершеннолетнюю сестру - СК раскрыл подробности
История против половой неприкосновенности детей. Следственный комитет раскрыл подробности расследования уголовного дела о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Факт, который приводит в ужас: обвиняемый - родной брат жертвы. По данным СК, с октября по декабрь прошлого года девочка не менее десяти раз регулярно подвергалась насилию со стороны 17-летнего брата. Причем иногда все происходило, когда отец находился в соседней комнате, но ничего не замечал. Мамы малышки не стало годом ранее, а папе она не смогла рассказать о вещах, которые с ней делали. Правда вскрылась, когда девочка с родителем пришла на беседу в Следственный комитет в качестве свидетеля по аналогичному уголовному делу.
Согласно материалам дела, обвиняемый, которому на момент совершения преступлений было 17 лет, шантажировал девочку и принуждал ее к "взрослым" отношениям. В силу индивидуально-психологических особенностей и возраста несовершеннолетняя не могла оказывать сопротивление. Стоит отметить, что в некоторых случаях фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. При сборе характеризующего материала установлено, что брат и сестра проживали вместе с отцом, их матери не стало в конце 2021 года. Мужчина не замечал нездорового интереса со стороны сына и считал, что у них с дочерью хорошие доверительные отношения.
Сейчас девочка признана нуждающейся в госзащите и изъята из семьи. А ее старшему брату предъявлено обвинение по статье "Изнасилование заведомо малолетней с использованием беспомощного состояния".
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей