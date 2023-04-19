Родной брат насиловал несовершеннолетнюю сестру - СК раскрыл подробности

Согласно материалам дела, обвиняемый, которому на момент совершения преступлений было 17 лет, шантажировал девочку и принуждал ее к "взрослым" отношениям. В силу индивидуально-психологических особенностей и возраста несовершеннолетняя не могла оказывать сопротивление. Стоит отметить, что в некоторых случаях фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. При сборе характеризующего материала установлено, что брат и сестра проживали вместе с отцом, их матери не стало в конце 2021 года. Мужчина не замечал нездорового интереса со стороны сына и считал, что у них с дочерью хорошие доверительные отношения.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску