Родственник надругался над девочкой 10 лет назад - факт сексуального насилия выявили психологи

Надругался над ребенком еще 10 лет назад, но уйти от ответственности не удастся. Факт сексуального насилия над ребенком выявили психологи. Специалисты минского диспансера сообщили в милицию о подозрениях. Во время диагностики 17-летней школьницы оказалось, что девочка могла подвергаться сексуальному насилию.



Оперативники в сфере нравов проверили информацию и установили, что более 10 лет назад близкий родственник неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.