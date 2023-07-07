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Родственник надругался над девочкой 10 лет назад - факт сексуального насилия выявили психологи

Надругался над ребенком еще 10 лет назад, но уйти от ответственности не удастся. Факт сексуального насилия над ребенком выявили психологи. Специалисты минского диспансера сообщили в милицию о подозрениях. Во время диагностики 17-летней школьницы оказалось, что девочка могла подвергаться сексуальному насилию.

Оперативники в сфере нравов проверили информацию и установили, что более 10 лет назад близкий родственник неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

На момент совершения первого преступления жертве было всего пять лет. Выяснилось, что фигурант давно имеет половое влечение к детям, является потребителем соответствующего порноконтента. В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело.
Дмитрий Усаров, заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска

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