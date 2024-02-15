Романтический ужин для жителя Дзержинского района закончился уголовным делом

Романтический ужин для 33-летнего жителя Дзержинского района закончился уголовной статьей. Парень отдыхал с девушкой в баре. Когда кавалер отлучился, его даму заприметил 47-летний соперник. Мужчина подошел к ней, стал приставать, а после того, как получил отпор, ушел. Когда же возлюбленный вернулся, она пожаловалась на навязчивого незнакомца. Решив заступиться за свою даму сердца, наш доблестный "Айвенго" повел обидчика побеседовать на улицу, где соперники перешли от слов к делу. В драке младший ударил кулаком в голову оппонента. Драку разняли прохожие и позвонили в милицию. Такая вот банальная, но поучительная развязка.