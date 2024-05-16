Романтическое свидание для жителя Витебской области обернулось уголовным делом

Ухаживая за девушкой, обокрал таксиста. В Минске романтическое свидание для 37-летнего жителя Витебской области обернулось уголовным делом. Мужчина вызвал такси, чтобы со знакомой поехать из кафе в гостиницу. По пути пара заехала в магазин за цветами, поведение галантного кавалера не предвещала ничего криминального. Приехав в отель, женщина расплатилась и пара ушла. Однако фигурант вернулся, схватил с пассажирского сиденья 240 рублей и убежал в гостиницу. Таксист вызвал милицию.