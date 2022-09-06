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Россияне пытались незаметно вывезти телят, но что-то пошло не так

Незаконный вывоз крупного рогатого скота пресекла белорусская милиция. Сотрудники Чечерского РОВД остановили на трассе, недалеко от деревни Полесье, грузовой автомобиль DAF на российских номерах. При досмотре выяснилось, что в кузове фуры находится более полусотни телят, но необходимых сопроводительных документов у двух россиян-перевозчиков не было. Дальнейшая проверка показала, что живой груз приобретен в одном из хозяйств Минской области. По бумагам телят ждали в фермерском хозяйстве Ветковского района Гомельской области. Но под Чечерском большегруз поменял маршрут и взял курс на границу с Россией, не доехав до нее 60 км.

Таким образом белорусским правоохранителям удалось пресечь незаконную попытку вывоза крупного рогатого скота. Стоимость телят оценивается почти в 30 тысяч рублей.

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