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Российские перевозчики устроили "флешмоб": трассу усеяли сочными плодами
Дополнить праздничный стол экзотическими фруктами - еще одна новогодняя традиция. Вот только не всем может хватить… Пока по Европе колесит знаменитый красный грузовик с кока-колой, российские перевозчики не сговариваясь устроили свой флешмоб. Например, в Нижегородской области трассу усеяли бессчетным количеством ананасов. Не специально, конечно, а по стечению обстоятельств. Произошла авария - фура перевернулась, и из кузова посыпались на дорогу ящики с сочными плодами.
Несколькими днями ранее, но в Челябинской области, такая же история приключилась с цитрусовым новогодним символом. Яркие оранжевые пятна посреди белоснежных пейзажей наверняка напомнили очевидцам о приближении праздника.
фото: полиция Челябинской области
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