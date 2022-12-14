Российские перевозчики устроили "флешмоб": трассу усеяли сочными плодами

Дополнить праздничный стол экзотическими фруктами - еще одна новогодняя традиция. Вот только не всем может хватить… Пока по Европе колесит знаменитый красный грузовик с кока-колой, российские перевозчики не сговариваясь устроили свой флешмоб. Например, в Нижегородской области трассу усеяли бессчетным количеством ананасов. Не специально, конечно, а по стечению обстоятельств. Произошла авария - фура перевернулась, и из кузова посыпались на дорогу ящики с сочными плодами.