Взлет по карьерной лестнице, но наркоконтроль спустил с небес на землю. Российские полицейские прикрыли подпольную лабораторию по производству синтетики. Она располагалась в частном доме. Цех был укомплектован всем необходимым: оборудованием, реактивами, что позволило изготовить 30 килограммов порошка.



Роль химиков на себя взяли 22-летний парень и его 20-летняя подруга.



Экспертиза подтвердила, что ребята производили мефедрон. Учитывая масштабы, напарники планировали сбыть продукт. Если бы план удался,



на черный рынок поступило бы 60 тысяч разовых доз запрещенных веществ.

