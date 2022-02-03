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Российские полицейские прикрыли подпольную лабораторию по производству синтетики

Взлет по карьерной лестнице, но наркоконтроль спустил с небес на землю. Российские полицейские прикрыли подпольную лабораторию по производству синтетики. Она располагалась в частном доме. Цех был укомплектован всем необходимым: оборудованием, реактивами, что позволило изготовить 30 килограммов порошка.

Роль химиков на себя взяли 22-летний парень и его 20-летняя подруга.

Экспертиза подтвердила, что ребята производили мефедрон. Учитывая масштабы, напарники планировали сбыть продукт. Если бы план удался,

на черный рынок поступило бы 60 тысяч разовых доз запрещенных веществ.

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