Три десятка тайников и 60 килограммов дурманов. Российские полицейские разоблачили межрегиональную группировку наркоторговцев. Началось все с обычного рейда по пьяным водителям в Астраханской области. Для проверки остановили легковушку, к водителю претензий не возникло, а вот к его пассажиру вопросы появились. 25-летний иностранный студент перевозил лопату и электронные весы, ибо часом ранее он оборудовал в дачном поселке тайники с запрещенным веществом. По указанным координатам минера оперативники нашли схрон, где было свыше двух килограммов гашиша.