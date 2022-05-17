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Российские полицейские разоблачили межрегиональную группировку наркоторговцев

Три десятка тайников и 60 килограммов дурманов. Российские полицейские разоблачили межрегиональную группировку наркоторговцев. Началось все с обычного рейда по пьяным водителям в Астраханской области. Для проверки остановили легковушку, к водителю претензий не возникло, а вот к его пассажиру вопросы появились. 25-летний иностранный студент перевозил лопату и электронные весы, ибо часом ранее он оборудовал в дачном поселке тайники с запрещенным веществом. По указанным координатам минера оперативники нашли схрон, где было свыше двух килограммов гашиша.

Клубок потихоньку начал распутываться, полицейские установили других закладчиков. Задержаны еще 8 мелкооптовых минеров. Всего оперативники обнаружили около 30 тайников, из которых изъяли более 31 килограмма гашиша и свыше 29 синтетики. Общая стоимость товара превысила 200 миллионов российских рублей.

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