Помогали не делом, а словом, если так вообще можно сказать. Российские полицейские разоблачили юридическую контору, где обманывали пенсионеров. Фирма держалась на плаву довольно долго - с 2018 года, а сколько удалось заработать за этот срок, еще подсчитывается. Сотрудники обещали помощь клиентам в вопросе увеличения пенсии и получении дополнительных льгот. В общем, как это бывает, сулили нереальные блага, а оплату брали вполне реальную и ощутимую - от 20 до 40 тысяч российских рублей за одну услугу.



Например, одну из пенсионерок юристы пригласили на бесплатную консультацию. На встрече мошенники клиентку обработали и взяли 26 тысяч российских рублей за услугу в досудебном урегулировании спора с приставами. Взамен дали пакет документов, толкнули напутственную речь и попрощались. Вот только на деле бумаги оказались простыми бумажками, которые не имели никакой юридической силы. Но аферисты продолжали гнуть свою линию.



Новые услуги также оказались бесполезны, а юристы уже растворились в воздухе. Оперативники фокусников нашли - задержаны 5 аферистов. К слову, одного из них перехватили в московском аэропорту.