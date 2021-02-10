Цена вопроса - 350 долларов. Российские правоохранители разоблачили канал незаконной миграции. Организатор и подельники задержаны. По версии следствия, глава ОПГ создал преступное сообщество, состоящее из нескольких групп. К участию были привлечены не менее 15 человек. Для нелегальной транспортировки иностранцев сообщники прибегали к помощи предпринимателей и юридических лиц, которые занимались международными пассажирскими перевозками. Напарники должны были искать людей из стран ближнего зарубежья, кому необходимо попасть в Россию. Установлено, что мигрантов перевозили объездными путями, минуя автомобильные пункты пропуска границы. За эти услуги каждый иностранец должен был заплатить порядка 350 долларов.