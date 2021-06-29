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Российские таможенники обнаружили почти 160 тысяч пачек контрабандных сигарет в тайниках внутри досок
Российский отправитель оформил на экспорт в Грецию контейнер с 16 тоннами пиломатериалов. В результате таможенного контроля внутри стройматериалов были обнаружены тайники с белорусскими сигаретами. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Позже было обнаружено и место, где упаковывали контрабанду. Возле Смоленска нашелся цех со всеми необходимым оборудованием и готовый схрон с товаром внутри.
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