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Розыгрыш соседа по общежитию едва не закончился серьезными травмами

Розыгрыш соседа по общежитию едва не закончился серьезными травмами для мужчины. Пранк был снят на камеру. На записи видно, как мужчина лежит на кровати и вдруг под ним взрываются воздушные подушки. По инерции мужчину даже подкинуло выше чем на метр. В этот момент второй участник наблюдает за происходящим со стороны и заливается смехом. Да уж, с таким друзьями и врагов не нужно.

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