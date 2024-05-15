3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Розыгрыш соседа по общежитию едва не закончился серьезными травмами
Розыгрыш соседа по общежитию едва не закончился серьезными травмами для мужчины. Пранк был снят на камеру. На записи видно, как мужчина лежит на кровати и вдруг под ним взрываются воздушные подушки. По инерции мужчину даже подкинуло выше чем на метр. В этот момент второй участник наблюдает за происходящим со стороны и заливается смехом. Да уж, с таким друзьями и врагов не нужно.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Более 70 тыс. человек приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" - Головченко
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов