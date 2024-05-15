Розыгрыш соседа по общежитию едва не закончился серьезными травмами для мужчины. Пранк был снят на камеру. На записи видно, как мужчина лежит на кровати и вдруг под ним взрываются воздушные подушки. По инерции мужчину даже подкинуло выше чем на метр. В этот момент второй участник наблюдает за происходящим со стороны и заливается смехом. Да уж, с таким друзьями и врагов не нужно.