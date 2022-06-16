Рыбака убило током на реке Случь в Солигорском районе

Не придал значения предупреждающим знакам и погиб. В Солигорском районе рыбака убило током. Как сообщает СК, 70-летний мужчина с родственниками ловил рыбу на реке Случь. Поднятое удилище зацепило линию электропередачи, пенсионер попал под напряжение. Его близкие вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Отметим, что в месте, где произошла трагедия, рыбачить запрещено.