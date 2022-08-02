Рыбаки-нелегалы попали в поле зрения госинспекторов

Очень опытные, осторожные и крайне изворотливые. В своем роде уникальные (но нелегальные) рыбаки попали в поле зрения госинспекторов. Еще в середине июля специалисты, работающие на озере Мядель, обратили внимание на двух рыбаков, которые выходили в акваторию на моторной лодке без рыболовных снастей и в не совсем привычное для ловли время. Подключив к процессу наблюдения специальную технику, инспекторы поняли, что не ошиблись: один из подозреваемых уже на озере надевал водолазный костюм и начинал погружаться, в воде проводил несколько часов. По такой же схеме напарники работали и в другой день. Только в этот раз инспекторы заметили, как в лодку подводник перекинул тяжелый мешок. Тогда и было принято решение о задержании подозрительных любителей активного отдыха.

В мешке было обнаружено 10 особей угря. В дальнейшем лодка, гидрокостюм и аккумулятор обнаружены работниками Госинспекции - они, как и автомобиль, на котором приехали потенциальные нарушители, изъяты сотрудниками милиции. Такая рыбалка подпадает по действие УК. Согласно санкции статьи, предусматривается до 6 лет лишения свободы плюс штраф и погашение ущерба, причиненного природе. Напомним, Мядельский регион славится рыбными местами. Особенно среди браконьеров ценится угорь.