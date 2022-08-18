С бессонницей боролся при помощи молотка - в СК раскрыли подробности дела о покушении на убийство в Гомеле

По данным следствия, 20-летняя девушка пригласила в гости знакомого. Он пришел ближе к полуночи. Молодые люди беседовали и выпивали. Спустя пару часов раздался звонок в дверь. На пороге появился сосед с нижнего этажа и потребовал прекратить шум. Девушка с парнем удивились, что их разговор был слышен, но спорить с выпившим человеком не стали. А около 4 часов утра в гости пришли еще две девушки, парень к этому моменту уже спал. Дамы пообщались около получаса, одна из них засобиралась домой. Едва за гостьей закрылись двери лифта, как на лестнице вновь появился разъяренный сосед с молотком в руках. Подруги попытались закрыться в квартире, но замкнуть дверь не успели - мужчина вошел в жилище. От испуга девушки закричали и набрали номер 102. Тем временем проснулся и парень. Молодой человек вышел в прихожую и тут же получил удар молотком по голове. После этого сосед ушел. Пострадавшего парня отвезли в больницу. А вскоре задержали дебошира. У него и ранее были проблемы с законом.