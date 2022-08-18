3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
С бессонницей боролся при помощи молотка - в СК раскрыли подробности дела о покушении на убийство в Гомеле
По данным следствия, 20-летняя девушка пригласила в гости знакомого. Он пришел ближе к полуночи. Молодые люди беседовали и выпивали. Спустя пару часов раздался звонок в дверь. На пороге появился сосед с нижнего этажа и потребовал прекратить шум. Девушка с парнем удивились, что их разговор был слышен, но спорить с выпившим человеком не стали. А около 4 часов утра в гости пришли еще две девушки, парень к этому моменту уже спал. Дамы пообщались около получаса, одна из них засобиралась домой. Едва за гостьей закрылись двери лифта, как на лестнице вновь появился разъяренный сосед с молотком в руках. Подруги попытались закрыться в квартире, но замкнуть дверь не успели - мужчина вошел в жилище. От испуга девушки закричали и набрали номер 102. Тем временем проснулся и парень. Молодой человек вышел в прихожую и тут же получил удар молотком по голове. После этого сосед ушел. Пострадавшего парня отвезли в больницу. А вскоре задержали дебошира. У него и ранее были проблемы с законом.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов