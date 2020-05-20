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С марихуаной и амфетамином в Колодищах задержаны двое мужчин

По информации милиции, это минчане 35 и 38 лет. У них оперативники наркоконтроля нашли 51 грамм конопли и немного синтетики. Наркотики находились в машине одного из них. За хранение наркотика и психотропа в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

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