С матча Лиги чемпионов сняли пьяных польских арбитров, которых поймали за кражу дорожного знака

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встречались киевское "Динамо" и "Рейнджерс". Перед первым матчем возникла драма с заменой арбитров. Оказывается, рефери хорошо потусили перед игрой и попали в вытрезвитель. По сообщениям местных СМИ, поляков задержали в Люблине в состоянии алкогольного опьянения. Ночью их остановил полицейский патруль: арбитры украли дорожный знак и вместе с ним шли в сторону торгового центра. Весельчаков отправили в вытрезвитель и отстранили от матча. Польский футбольный союз заявил, что изучит эту ситуацию. Если обвинения подтвердятся, то контракты с арбитрами расторгнут.