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С начала года таможенники выявили 16 фактов ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с измененными ВИН-номерами
Полная или частичная смена номера. С начала года белорусские таможенники выявили 16 фактов ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с измененными ВИН-номерами. Что примечательно, в этом списке есть и грузовики. Так, один из последних случаев в пункте пропуска "Привалка", через который ехал тягач "рено". Оказалось, что его идентификатор был целиком перебит. Такая же фура, только уже с полуприцепом, ехала и через Каменный Лог. После экспертизы выяснилось: номера действительно изменили - где-то полностью, где-то фрагментами. По всем фактам начаты административные процессы. Владельцам машин грозит крупный штраф, а также конфискация авто. Добавим, общая оценочная стоимость 16-ти автомобилей составила более 400 тысяч рублей.
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