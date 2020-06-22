С началом летнего сезона правоохранители обращают особое внимание на посевы с наркорастениями

Десятки килограммов растительных наркотиков, тонны сырья для него и тысячи незаконных посевов. Это итоги агросезона по линии наркоконтроля в 2019. С началом летнего сезона правоохранители обращают особое внимание как раз на посевы с наркорастениями. Один из последних случаев в Волковысском районе. Там было уничтожено почти 30 тонн дикорастущего мака. Подобные плантации выявили в Полоцком и Лепельском районах. А на Гомельщине любитель покурить травку сам вывел оперативников на конопляную делянку.

Чем грозит возделывание незаконных плантаций - в материале Александра Камовича.

Красочная картина на поле пшеницы открылась перед сотрудниками наркоконтроля в Волковысском районе. Впрочем за красивым пейзажем скрывалось сырье для целого рода опасных наркотиков. 28 тонн дикорастущего мака расположились на поле местного хозяйства. Поэтому и помогали уничтожить, т.е. травили наркосодержащее растение гербицидами, работники сельхозпредприятия.

Иногда гражданская позиция проявляется тогда, когда уже некуда деваться. В Гомельском районе сотрудники наркоконтроля задержали местного жителя с марихуаной. В кармане у 28-летнего мужчины нашли три свертка с наркотиком. А в его доме оперативники нашли еще полкилограмма зелья. Неподалеку от его деревни сотрудники наркоконтроля вышли и на делянку с коноплей - на 35 квадратных метрах расположились наркорастения. Всего уничтожено 56 килограммов конопли. Отмечается, что в 2019 году правоохранители выявили больше 3 с половиной тысяч незаконных посевов. Уничтожено более 153 тонн растительного зелья, а из незаконного оборота изъято 40 килограммов маковой соломы, почти 30 килограммов марихуаны и 18 килограммов семян мака.



