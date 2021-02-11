С одного из участков Брестского отделения Белорусской железной дороги был похищен щебень

Доставляли щебень на объект и попутно подворовывали материалы. Так, по информации милиции, с территории одного из участков Брестского отделения Белорусской железной дороги был похищен щебень. Он предназначался для производства бетона на строительной площадке района. Оперативники ОБЭП установили, что к делу причастны сотрудники логистической организации, которая непосредственно занималась доставкой продукции, – мастер и водитель. Кроме этого, в "мероприятии" принимали участие девушка-агент и местный предприниматель. Задержали их во время очередного рейда, когда подельники пытались вывезти 15 тонн щебня. В обстоятельствах разбираются следователи.