Самодельный обрез изъят у сельчанина в Столинском районе

56-летний местный житель рассказал правоохранителям, что обрез, изготовленный из одноствольного ружья, ему достался от деда. Все это время оружие хранилось как память. По заключению экспертов, ствол является пригодным к стрельбе. Следователи возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия.