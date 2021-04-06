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Самодельный обрез изъят у сельчанина в Столинском районе

56-летний местный житель рассказал правоохранителям, что обрез, изготовленный из одноствольного ружья, ему достался от деда. Все это время оружие хранилось как память. По заключению экспертов, ствол является пригодным к стрельбе. Следователи возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия.

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