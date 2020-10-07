Самогон и спирт нашли милиционеры в гараже рядом с частным домом одной из деревень Сморгонского района

Самогон и спирт в большом количестве, к тому же, контрафактный товар, нашли милиционеры в гараже рядом с частным домом одной из деревень Сморгонского района. Сообщается, весь ассортимент уже изъят. Хозяин гаража - молодой человек 1993 года рождения, нигде не работает. В общении с сотрудниками милиции он пояснил, что самогон и спирт приобрел в начале сентября на территории соседней Минской области за одну тысячу рублей у неизвестного человека.