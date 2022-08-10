Самозвацец под маской сотрудника банка лишил жителя Борисова крупной суммы

Плюс 8 тысяч 600 рублей в копилку мошенников. Житель Борисова по просьбе самозванца под маской сотрудника банка сначала установил на телефон программу удаленного доступа, потом взял кредит, а в заключении потерял все сбережения. Стартовала история, впрочем, как и все подобные ей, со звонка в Viber.