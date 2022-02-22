Самую горячую информацию о событиях по линии МЧС собрал Владимир Королев

Короткое замыкание электропроводки или нарушение эксплуатации электросети - наиболее вероятная версия ЧП в Гомельском автобусном парке. Инцидент случился накануне вечером. Очевидцы уверяют, что сперва загорелся МАЗ, после пламя перекинулось на соседний Iveco. В результате возгорания пламя уничтожило полностью салон МАЗа. В соседней машине повреждено лакокрасочное покрытие, а также салон автобуса.

И еще один инцидент в Гомеле. Там в колодец упала женщина. Она шла в гости к подруге, но оступилась на приусадебном участке и оказалась в выкопанном колодце на глубине около двух метров. Самостоятельно выбраться не смогла. Ей вызвали скорую, но после осмотра медики женщину отпустили - она не пострадала.

Логойский р-н