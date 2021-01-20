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Самые резонансные чрезвычайные происшествия
Срочная эвакуация
В Орше горела квартира, из жилого дома эвакуированы 25 человек. Спасателей вызвали на ликвидацию пожара в апартаментах по улице Флерова. В результате пожара травмирована 44-летняя хозяйка квартиры. В помещениях закопчены стены, потолок, на кухне повреждены холодильник и другое имущество.
Работники МЧС эвакуировали 25 человек. Причина пожара устанавливается.
Пожар на ферме
А в Барановичском районе из-за пожара на ферме эвакуировали почти 200 телят. По информации МЧС, горел телятник на территории молочно-товарной фермы в деревне Мостытычи. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 30 кв.м. Причина ЧП устанавливается.
Гибель на пожаре
В Кричевском районе на пожаре погиб человек. Горел жилой дом в деревне Глушевно. Когда спасатели приехали к месту инцидента, крыша была полностью охвачена огнем, а перекрытие частично обрушилось. Со слов соседей, внутри дома может находиться человек. Позже тело 54-летнего хозяина жилища было обнаружено под рухнувшим потолком.
Узник колодца
В Кличеве работники МЧС спасли человека из колодца. Со слов соседей, накануне происшествия пострадавший выпивал. Возможно, это и могло стать причиной ЧП. Работники МЧС после демонтажа крышки колодца достали бедолагу и передалиработникам скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом "общее переохлаждение".
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