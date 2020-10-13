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Санкционировано заключение под стражу 43-летнего гражданина России
Об этом рассказали в прокуратуре Брестской области. Как известно, таможенники в пункте пропуска "Мокраны" в Малоритском районе задержали россиянина. Он пересекал границу на своем автомобиле из Украины. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал зеленый коридор, чем заявил об отсутствии товаров, подлежавших декларированию. Но во время углубленного досмотра в боксе оказалось, что россиянин вез наличные деньги в размере более $50 тысяч. Кроме того, турист вез через границу огнестрельный бесствольный пистолет травматического действия. В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана с санкции прокурора с учетом тяжести инкриминируемых россиянину преступлений и отсутствия у него постоянного места жительства на территории Беларуси.
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