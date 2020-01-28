Саперы в Витебской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Изначально стражам порядка поступила информация о том, что в деревне Юрченки на окраине леса обнаружены артиллерийский снаряд и минометная мина. Нашел их охотник, боеприпасы лежали на земле. Предположительно их выкопали при проведении сельхоз работ, однако не исключается, что это дело рук черных копателей. А позже вблизи реки Лучоса советскую минометную мину нашел рыбак. Об опасной находке он сообщил в милицию. Уже на месте саперы обнаружили еще 27 аналогичных мин. В обоих случаях бойцы внутренних войск обезвредили и уничтожили боеприпасы.