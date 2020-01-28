3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Саперы в Витебской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Изначально стражам порядка поступила информация о том, что в деревне Юрченки на окраине леса обнаружены артиллерийский снаряд и минометная мина. Нашел их охотник, боеприпасы лежали на земле. Предположительно их выкопали при проведении сельхоз работ, однако не исключается, что это дело рук черных копателей. А позже вблизи реки Лучоса советскую минометную мину нашел рыбак. Об опасной находке он сообщил в милицию. Уже на месте саперы обнаружили еще 27 аналогичных мин. В обоих случаях бойцы внутренних войск обезвредили и уничтожили боеприпасы.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва