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Сбил женщину на арендованном авто и уехал, отвлеклась от управления и создала аварийную ситуацию, переходила на красный и попала под колеса - происшествия на дорогах Беларуси
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