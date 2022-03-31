В Витебске мужчина сбросил беззащитное животное с высоты 5 этажа

В отношении жителя Витебска возбудили уголовное дело за жестоко обращение с домашним питомцем. О том, что 55-летний мужчина сбросил собаку с балкона, в милицию сообщила его супруга. От полученных в результате падения травм четвероногий друг семьи погиб. Дворнягу милиционеры нашли рядом с домом в сугробе, куда его фигурант оттащил и оставил до возвращения жены с работы.