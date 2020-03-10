Сегодня продолжились слушания по делу бывшего председателя суда Минского района

И в начале процесса стало известно, что прокуратура отказалась от обвинения по одному из эпизодов. Речь идет об одном из двух моментов, связанных со злоупотреблением властью и служебными полномочиями в период с января 2015 по июль 2016 года. А именно о том, что Хованский якобы фиктивно трудоустроил одного из сотрудников и необоснованно зачислил на его счет деньги. В суде сам обвиняемый отметил: этого человека он никогда не брал на работу. Как следует из обвинения, экс-председатель суда Минского района фиктивно трудоустроил нескольких работников. По версии прокурора, в 2009 году после назначения на должность судьи Хованский разработал схему хищения денег, которая как раз и заключалась в появлении так называемых мертвых душ. Экс-руководитель искал людей, которым было нужно фиктивное трудоустройство, а их зарплату получал уже сам.