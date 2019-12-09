Сегодня утром на столичной улице Сурганова автомобиль Subaru сбил пешехода

По информации МВД, водитель авто ехал в крайней левой полосе. В то же время вне пешеходного перехода дорогу пересекала пенсионерка. После удара женщину отбросило на автомобиль Nissan. От полученных травм пешеход скончалась на месте. Предварительно известно, что оба водителя были трезвые. В обстоятельствах аварии разбираются следователи и эксперты, в том числе выясняют, куда утром так торопилась пожилая женщина.







