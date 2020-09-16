Сегодня в суде Фрунзенского района столицы начался процесс по уголовному делу хакеров

Урон только для банков Беларуси - более 830 тысяч долларов. Общая же сумма ущерба может исчисляться в миллионах. Из материалов следствия известно, что фигурантам удалось обвести вокруг пальца несколько банков. Аферисты сыграли на правилах международной платежной системы Visa. Они от имени американских магазинов и сервисов отправляли запросы в банки по возврату оплаты покупок. Фискальные учреждения поступали по требованиям законов, но как только средства оказывались доступными для расходных операций, их сразу снимали через банкоматы и покупали криптовалюту. Примечательно, что банковские карты, имитированные на имена белорусов, покупались в даркнете, где любые действия скрыты от посторонних глаз. А обналичивались деньги в банкоматах на территории Беларуси, России, Латвии и Литвы. В списке подозреваемых по этому уголовному делу было 10 человек, но сегодня на скамье подсудимых находятся трое обвиняемых.







А сейчас немного о технической стороне преступной схемы. Хакеры обнаружили уязвимость в банковской системе, которая позволила им похищать деньги при помощи E-POS-терминалов на территории США. Технология бесконтактной оплаты по карте или мобильному телефону популярна во всем мире, чем и воспользовались фигуранты. Удаленно устанавливали вредоносные программы на терминал, которые позволяли считывать данные карты во время оплаты. После незаметно для магазина программа-вирус делала отмену операции, возвращая деньги. Получали их подставные лица, так называемые дропы. Это люди, которые за небольшой процент предоставляли свои данные для финансовых операций.







Более подробно о деталях дела хакеров, а также, какие еще тайны скрывает темная сторона интернета – так называемый даркнет, расскажем и покажем в нашей итоговой программе в эту пятницу.

