Сел за руль чужого автомобиля после горячительного - судэксперты разбираются в обстоятельствах

Выпил, сел за руль чужого автомобиля. Судебные эксперты разбирались в обстоятельствах аварии с пострадавшим. Здесь все совпало: и пассажир, и водитель лишены прав, оба были пьяными. Происшествие имело место в октябре. Обычные посиделки двух друзей закончились ДТП. "Ауди" влетело в дерево, пассажира - он же хозяин авто - выбросило из салона. Водитель отделался ссадиной на лице. Тогда проезжавшие мимо люди вызвали скорую помощь и ГАИ. Как позже стало известно, один из друзей решил съездить в Славгород к своей девушке, поэтому сел за руль автомобиля товарища, который к тому моменту спал на заднем сиденье. Проезжая через лес, на дорогу внезапно выскочила косуля, водитель резко затормозил, легковушку занесло, она съехала в кювет и врезалась в дерево.