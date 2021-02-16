Семейная пара фасовала наркотик и распространяла в разных районах Минска

Семейная пара фасовала наркотик и распространяла в разных районах столицы, сообщает ГУВД. Совместная жизнь и совместное дело, все вполне логично. 20-летняя девушка с 27-летним мужем приехали в столицу из Брестской области. "Жизнь в Минске, хороший заработок", - подумала молодежь. Устроившись в интернет-магазин по продаже наркотиков, супруги приобретали партии запрещенных веществ и фасовали их на мелкие дозы. Как правило, действовали сообща: пока один прятал закладку, второй следил за обстановкой. В арендной квартире и в тайниках-закладах правоохранители обнаружили 14 граммов альфа-PVP и 12 граммов мефедрона, электронные весы, фасовочные пакеты.