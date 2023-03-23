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На пожаре в Солигорском районе погибла семейная пара - следователи не исключают версию поджога

Тела 46-летней женщины и 47-летнего супруга обнаружили спасатели во время тушения горящего дома в деревнеКопацевичи. Семейная пара погибла на пожаре в Солигорском районе. В ходе осмотра в жилище нашли канистру с остатками топлива. Следователи не исключают версию поджога. Расследование продолжается, ведомством назначен ряд судебных экспертиз.

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